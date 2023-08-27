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لحملة البكالوريوس فأعلى

وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل (الوظائف الإدارية) لحملة البكالوريوس فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

– مدير إدارة الاتصالات الإدارية
– مدير مراجعة داخلية
– مدير إدارة الاتصال المؤسسي
– مراجع داخلي

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال
– الإدارة العامة
– العلاقات العامة
– الإعلام
– إدارة مالية
– المحاسبة
– الضرائب
– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
– إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).
– يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
– يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
– سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/2/11هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/2/15هـ.

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