وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل (الوظائف الإدارية) لحملة البكالوريوس فأعلى عن طريق المسابقة الوظيفية حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

– مدير إدارة الاتصالات الإدارية

– مدير مراجعة داخلية

– مدير إدارة الاتصال المؤسسي

– مراجع داخلي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال

– الإدارة العامة

– العلاقات العامة

– الإعلام

– إدارة مالية

– المحاسبة

– الضرائب

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.

– إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).

– يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.

– يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.

– سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/2/11هـ عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/2/15هـ.