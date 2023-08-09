وظائف شاغرة بمجموعة البحري في 3 مدن

أعلنت مجموعة البحري السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب المجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة البحري

وأبرزت مجموعة البحري، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف عمليات الطيران (الرياض).

– مشرف تخليص جمركي (الدمام).

– مدير العمليات الجوية (الدمام).

– مشرف تخليص جمركي (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة البحري، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)