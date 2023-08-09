وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 3 مدن

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من العلا، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل مكتب المساعدة (العلا): شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص إدارة المكاتب، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محاسب أول (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل تنفيذي أول (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول الإنتاج والصحة والسلامة والبيئة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)