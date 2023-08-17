وظائف شاغرة بمجموعة الراشد في 5 مدن

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من القطيف، والخبر، وجدة، والدمام، والأحساء.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مدني (القطيف، والخبر، وجدة، والدمام، والأحساء).

– مهندس أمن وسلامة وصحة مهنية (القطيف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)