وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة، وأبها.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الخدمة الفنية (الرياض).
– مشرف مشتريات (الدمام).
– فني صيانة معدات (الدمام).
– فني صيانة ميكانيكية (الدمام).
– تنفيذي مبيعات أول (جدة).
– مشغل مستودع (الدمام).
– مدير مبيعات المنطقة (أبها).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)