ساديو ماني ورونالدو يقودان تشكيل النصر المتوقع ضد الرجاء اجتماع جدة والأزمة الأوكرانية.. صناعة السلام في زمن الحرب ومحمد بن سلمان الوسيط العالمي الموثوق سجل سلبي لـ نونو سانتو أمام جيسوس وظائف شاغرة لدى شركة الفنار وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب 32 وظيفة شاغرة بشركة رعاية الطبية وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة نجران انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مشروع/ تقنية المعلومات والاتصالات.
– مدير الإنشاءات.
– مدير مشروع.
– تنفيذي موارد بشرية.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)