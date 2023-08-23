وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر

العنزي ينقذ 15 طالبة من حريق حافلة في حفر الباطن القبض على شخصين روجا مخدرات بالشرقية شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر في الجو قبل سقوطها حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا بنك بريكس يخطط لزيادة الإقراض بالعملات المحلية إلى 30 بالمئة الأرصاد: موجة حارة على المدينة المنورة غدًا وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب الرافعات.
– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.
– أخصائي معالجة الاستثناءات.
– محلل تحسين العمليات.
– محلل مشاريع العمليات.
– مهندس صيانة.
– مخطط الموارد.
– مدير الشحن والتفريغ.
– مدير التسويق والاتصالات.
– مهندس مشروع.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)