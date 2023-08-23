وظائف شاغرة بمحطة بوابة البحر الأحمر

أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف محطة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب الرافعات.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي معالجة الاستثناءات.

– محلل تحسين العمليات.

– محلل مشاريع العمليات.

– مهندس صيانة.

– مخطط الموارد.

– مدير الشحن والتفريغ.

– مدير التسويق والاتصالات.

– مهندس مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)