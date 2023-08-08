وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز مركز الأمير سلطان للدراسات، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تخطيط الموارد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس برمجيات (عدد 4 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة حاسب، علوم الحاسب الآلي، هندسة برمجيات).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)