وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي سيناريوهات تأهل الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية غرامة 500 ريال تنتظر مواطنًا لإطعامه قرود البابون طيران ناس وتابي يوفران خدمة سداد الحجوزات على دفعات ضبط مواطن لإتلافه جهاز صراف آلي في القصيم لقطة عبدالإله العمري في مباراة الاتحاد المنستيري تثير الجدل المنح والقروض السعودية رافد مهم لدعم اقتصاد اليمن إجراء يهدد استمرار مالكوم مع الهلال 46 ضبطية شبو خلال يوليو تسقط 27 مواطنًا و66 مقيمًا ومخالفًا كلوب يكشف ترتيب محمد صلاح بين قادة ليفربول
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
وأبرز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة التحقيقات.
– مدير إدارة الدعاوى.
– مدير إدارة الدعم القانوني.
– مدير إدارة حقوق الإنسان.
– مدير إدارة المراجعة القانونية.
– مدير إدارة البحوث والدراسات القانونية.
– مدير إدارة المستشارين.
وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)