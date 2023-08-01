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وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة التحقيقات.

– مدير إدارة الدعاوى.

– مدير إدارة الدعم القانوني.

– مدير إدارة حقوق الإنسان.

– مدير إدارة المراجعة القانونية.

– مدير إدارة البحوث والدراسات القانونية.

– مدير إدارة المستشارين.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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