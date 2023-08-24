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وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– خبير تشريعات بحرية بيئية: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (الأنظمة، القانون، التشريعات البحرية البيئية).

– مدير إدارة التخطيط والتدريب: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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