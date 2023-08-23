وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى الملك خالد للعيون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي إعادة تأهيل ضعف البصر.
– مدير البنية التحتية/ الشبكات والاتصالات.
– فني مختبرات طبية.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 6 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)