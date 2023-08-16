وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المؤشر الإيجاري يسجل 275 ألف صفقة والرياض تتصدر بقيمة 900 مليون ريال وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة 25 مليون إسترليني تُقرب إيمريك لابورت من النصر 3 خطوات لعبور جسر الملك فهد عبر خدمة الرمز السريع تعليم الشرقية يستقبل طلبات شاغلي الوظائف الإدارية للتحويل للكادر التعليمي الإصابة تبعد فيرمينو عن الأهلي ضد الخليج السعودية تجمع الصيف والشتاء في وقت واحد نيمار ماكينة أهداف يحمل طموحات الهلاليين مساعد وزير الدفاع يشارك في مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي فيرمينو الأعلى تقييمًا في أولى جولات دوري روشن
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظائف إدارية (عدد 4) بمسمى كاتب جناح (Ward Clerk) في أقسام وأجنحة المستشفى بالرياض، للجنسين حملة الثانوية فأعلى (لا يشترط تخصص محدد أو خبرة) على النحو التالي:
– كاتب جناح (جناح تمريض طب العائلة – الرياض)
– كاتب جناح (جناح الرعاية الصحية المنزلية – الرياض)
– كاتب جناح (جناح العناية المركزة الحرجة للأطفال – الرياض)
– كاتب جناح (جناح ب-1 العلاج الإشعاعي – الرياض)
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء).
– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
– لا يشترط الخبرة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (اجتياز اختبار اللغة بنسبة لا تقل عن 60%).
– مهارات في استخدام الحاسب الآلي.
أداء الأعمال الكتابية وإدخال البيانات واستخراجها ومهام الاستقبال والترجمة البسيطة والأنشطة الأخرى لدعم رعاية المرضى مع الحفاظ على السرية.
المزايا:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن وظيفة كاتب جناح باللغة الإنجليزية (WARD CLERK).
5- اختيار الوظيفة المطلوبة وتعبئة طلب التوظيف.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: اضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه، يستمر التقديم حتى الثلاثاء 1445/2/6هـ (الموافق 2023/8/22م).