وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظائف إدارية (عدد 4) بمسمى كاتب جناح (Ward Clerk) في أقسام وأجنحة المستشفى بالرياض، للجنسين حملة الثانوية فأعلى (لا يشترط تخصص محدد أو خبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– كاتب جناح (جناح تمريض طب العائلة – الرياض)

– كاتب جناح (جناح الرعاية الصحية المنزلية – الرياض)

– كاتب جناح (جناح العناية المركزة الحرجة للأطفال – الرياض)

– كاتب جناح (جناح ب-1 العلاج الإشعاعي – الرياض)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء).

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

– لا يشترط الخبرة.

– إجادة اللغة الإنجليزية (اجتياز اختبار اللغة بنسبة لا تقل عن 60%).

– مهارات في استخدام الحاسب الآلي.

الوصف الوظيفي:

أداء الأعمال الكتابية وإدخال البيانات واستخراجها ومهام الاستقبال والترجمة البسيطة والأنشطة الأخرى لدعم رعاية المرضى مع الحفاظ على السرية.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)

3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.

4- البحث عن وظيفة كاتب جناح باللغة الإنجليزية (WARD CLERK).

5- اختيار الوظيفة المطلوبة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: اضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه، يستمر التقديم حتى الثلاثاء 1445/2/6هـ (الموافق 2023/8/22م).