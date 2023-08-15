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وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي أول إدارة الأداء والتطوير الوظيفي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– مشرف الرواتب والمزايا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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