وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق استراتيجي رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية، الهندسة، العلاقات الدولية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– منسق تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الابتكار)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مراجع داخلي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)