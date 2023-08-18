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وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي أول تغير المناخ: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (تغير المناخ، الاستدامة، الدراسات البيئية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تمكين المرأة: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (التنمية الاجتماعية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 سبتمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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