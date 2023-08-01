وظائف شاغرة في السلام لصناعة الطيران

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أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول مالي رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل أول الصيانة والإصلاح والعمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)