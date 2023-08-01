Icon

واشنطن: ليس هناك ما يشير لضلوع روسيا بانقلاب النيجر Icon أوقات رهيبة مليئة بالضحك والكوميديا مع سكيتش المصارعة المُرة في الطائف Icon القبض على تنظيم عصابي روج 33 كيلو حشيش و26,000 قرص خاضع للتداول في الرياض Icon فرص العمل الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى في يونيو Icon أسباب تراجع أسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2023 Icon شارع الفن وقرية المفتاحة تجذب زوار صيف عسير 2023 Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إثيوبيا Icon ناسا تفقد الاتصال بمسبار على مسافة مليارات الأميال Icon اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية Icon وظائف شاغرة في السلام لصناعة الطيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في السلام لصناعة الطيران

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
وظائف شاغرة في السلام لصناعة الطيران
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السلام لصناعة الطيران

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الاتفاق يتعاقد مع جاك هندري

الاتفاق يتعاقد مع جاك هندري

100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية

100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية

– محلل أول مالي رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل أول الصيانة والإصلاح والعمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم