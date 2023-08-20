وظائف شاغرة في العليان القابضة

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والدمام.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي منتجات أول (الرياض).
– أخصائي منتجات (جدة).
– محلل سلسلة التوريد (الرياض).
– أخصائي منتجات (الخبر).
– مسؤول المبيعات (الخبر).
– رئيس فريق الصيانة (الدمام).
– فني أول صيانة (الخبر).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)