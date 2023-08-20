وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للموانئ

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير إدارة التغيير لكفاءة الانفاق.

– محاسب ضرائب.

– مهندس إلكترونيات.

– مدير قسم البضائع الخطرة.

– أخصائي استراتيجي.

– مفتش بحري.

– أخصائي أول تشريعات.

– أخصائي أول حوكمة.

– أخصائي أول تخطيط الأملاك.

– خبير أول مراجعة داخلية.

– مهندس معماري.

– مهندس مدني.

– مدير قسم متابعة الالتزامات التعاقدية.

– مدير إدارة الأداء المؤسسي.

– محلل التقارير والأنظمة.

– أخصائي أول ذكاء استراتيجي ودراسات.

– مدير إدارة التراخيص اللوجستية.

– مدير إدارة الدراسات وأبحاث السوق.

– أخصائي ضبط ومتابعة الجودة.

– مدير قسم إدارة الثغرات واختبار الاختراق.

– أخصائي أول الشراكات الاستراتيجية.

– مهندس التزام.

– مهندس شبكات وحاسب آلي.

– مشرف صحة وسلامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)