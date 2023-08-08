وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض وظائف إدارية شاغرة بشركة علم أسباب تدفعك لعدم شراء آيفون الآن وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي وظائف شاغرة بشركة معادن في 3 مدن وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في كل من العلا، والرياض.
وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مستشار فني/ النمر العربي (العلا).
– أخصائي مشتريات (الرياض).
وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2023م.
وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)