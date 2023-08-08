وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في كل من العلا، والرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار فني/ النمر العربي (العلا).

– أخصائي مشتريات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2023م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)