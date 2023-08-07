وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس إنشائي.
– مهندس أول معماري/ بحري.
– فني إلكتروني أول.
– أخصائي أول بحري.
– أخصائي أول أمن المعلومات.
– أخصائي مقاييس الأمن السيبراني.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر المقبل.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).