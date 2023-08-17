وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي العمليات التشغيلية (الجبيل).
– مخطط الصيانة (جازان).
– مهندس تخطيط الأعمال (الجبيل).
– محلل أول/ المعلومات الإدارية (الرياض).
– مشرف الجودة والصحة والسلامة المهنية (الرياض).
– ممثل المبيعات (الرياض).
– مهندس أول الأنظمة الكهربائية (الجبيل).
– أخصائي جدولة الصيانة (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)