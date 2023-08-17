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وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي العمليات التشغيلية (الجبيل).

– مخطط الصيانة (جازان).

– مهندس تخطيط الأعمال (الجبيل).

– محلل أول/ المعلومات الإدارية (الرياض).

– مشرف الجودة والصحة والسلامة المهنية (الرياض).

– ممثل المبيعات (الرياض).

– مهندس أول الأنظمة الكهربائية (الجبيل).

– أخصائي جدولة الصيانة (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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