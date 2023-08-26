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وظائف شاغرة في شركة الفنار

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مصمم أول: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم.

– خبير عقارات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم مراقبة وضمان الجودة/ المحولات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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