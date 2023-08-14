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وظائف شاغرة في شركة المراعي بعدة تخصصات

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة المراعي بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي (Almarai)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف للثانوية فما فوق، في المجالات القانونية، الإدارية والتقنية والهندسية؛ في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.

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المسميات الوظيفية:

– مدير للسلامة والتحقيق المروري.
(Senior Team Manager – Safety & Traffic Investigation)

– مساعد مدير الحساب الرئيسي (4 وظائف).
(Assistant Key Account Manager)

– مهندس مشروع.
(Project Engineer)

– مساعد مدير التسويق التجاري.
(Assistant Trade Marketing Manager)

– مدير قسم التسويق التجاري.
(Divisional Trade Marketing Manager)

– موظف الموارد البشرية.
(HR Officer)

– مدير صيانة الأسطول.
(Fleet Maintenance Manager)

– مدير الإنتاج.
(Production Manager)

– فني ضمان الجودة.
(QA Technician)

– منسق مشروع أول.
(Senior Project Coordinator)

– مساعد قانوني.

(Paralegal)

– مسؤول الموارد البشرية (3 وظائف) لا يشترط الخبرة.
(HR Officer)

– مشرف محاسبة أول.
(Senior Accounting Supervisor)

– أخصائي إدارة أداء الموظفين.
(Employee PM Specialist)

– مسؤول نظم أول.
(Senior System Administrator)

– فني أجهزة (لا يشترط الخبرة).
(Hardware Technician)

– أخصائي إداري.
(Administration Specialist)

– مدير حساب تقنية المعلومات.
(IT Account Manager)

– مبرمج.
(Programmer)

– مدير ضمان الجودة.
(Site Quality Assurance Manager)

– مدير مبيعات المنطقة.
(Area Sales Manager I)

أماكن العمل:
– الرياض.
– جدة.
– الدمام.
– الخرج.
– ينبع.
– حائل.
– خميس مشيط.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الشروط والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة المراعي عبر الموقع الرسمي للشركة:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

 

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