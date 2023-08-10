وظائف شاغرة في شركة تحكم

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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي جودة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
– أخصائي أداء العمليات التشغيلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
سامي زكري فرحان غزواني
أن شاء الله اتوضف