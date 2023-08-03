وظائف شاغرة في شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، وطريف.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول مشتريات مشاريع/ إدارة العقود (الرياض).
– مساعد إداري (طريف).
– مهندس كيميائي أول (طريف).
– أخصائي رئيسي/ الإدارة المهنية (الرياض).
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)