وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول ضمان الجودة (الظهران).
– فني خلية اختبار الأنظمة (الظهران).
– مساعد إداري (الرياض).
– فني محاسبة (الرياض).
– مدير التدريب الفني (الرياض).
– فني صيانة محركات الطائرات (الظهران).
– فني طلاء/ التايفون (الطائف).
– فني صيانة (الظهران).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 6 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)