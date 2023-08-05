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وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الظهران، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– منسق تقديم الخدمة (الظهران).

– أخصائي رئيسي/ الجودة (الظهران).

– مهندس صيانة أول/ خدمات الحفر (الظهران).

– مهندس تطبيقات تحسين الحفر (الدمام).

– مدير مشروع (الدمام).

– أخصائي رئيسي خدمات (الدمام).

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة (الدمام).

– مشغل ميداني/ الرفع الاصطناعي (الدمام).

– مخطط أول/ الإنتاج (الدمام).

– مهندس خدمات كيماويات المنبع (الدمام).

– مراقب المخزون (الرياض).

– منسق تقديم الخدمة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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