وظائف شاغرة في شركة KPMG

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أعلنت شركة كيه بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة كيه بي إم جي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة).
– مدير البنية التحتية والعقارات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.
– مستشار أول/ إدارة أداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت شركة كيه بي إم جي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)