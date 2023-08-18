Icon

بريطانية تحتفل بيوم ميلادها الـ 90 بمغامرة غريبة Icon القنوات الناقلة لـ حفل تقديم نيمار Icon إنذار أحمر لـ الباحة: أمطار غزيرة غدًا تستمر للمساء Icon وظائف شاغرة في شركة KPMG Icon كيف ألقى لاعبو الهلال التحية على ياسين بونو ؟ Icon تحذير: أمطار غزيرة على المدينة المنورة غدًا Icon حيوان غريب الشكل يحير سكان تكساس Icon بيع أغلى صقر سعودي بنصف مليون ريال Icon سبب لجوء الوالدين للدلال والحماية المفرطة لأبنائهم Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة KPMG

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
وظائف شاغرة في شركة KPMG
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة كيه بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة KPMG

وأبرزت شركة كيه بي إم جي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
شارع الفن في أبها وجهة السياح والزائرين بأجوائه الممطرة

شارع الفن في أبها وجهة السياح والزائرين بأجوائه الممطرة

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

– مدير مكتب إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة).

– مدير البنية التحتية والعقارات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مستشار أول/ إدارة أداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كيه بي إم جي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار