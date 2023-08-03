وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المرافق (الدمام).

– مدير منصة تقنية المعلومات (الرياض).

– مسؤول التخطيط (الرياض).

– مشرف الدعم الفني لتقنية المعلومات (الرياض).

– مساعد مهندس/ مراقبة الجودة (الرياض).

– مطور شبكات (الرياض).

– مستشار أول/ تقنية المعلومات (الرياض).

– المدقق الداخلي للمشتريات (الرياض).

– محاسب عام (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)