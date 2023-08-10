المجلس العسكري يهدد بقتل رئيس النيجر إذا تدخلت الدول المجاورة عسكريًّا مكونات الشكل الجديد لـ كأس الملك سلمان للأندية وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار تغريم 15 منشأة 383.600 ريال لمخالفتها نظام توفير الأدوية منشور خاطئ يعيد بريطانيا للاتحاد الأوروبي اللواء الشهري يتفقَّد قطاعات ووحدات حرس الحدود في مكة المكرمة وعسير لقطات حية لمباشرة غرق طفل بعمر 10 سنوات في الأحساء نجاة حكومة مودي من فخ حجب الثقة بالهند وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى أرامكو الطبي
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وتبوك.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس دعم فني (الرياض).
– أخصائي أول تخطيط أعمال تقنية المعلومات (الرياض).
– مهندس ضمان الجودة (الرياض).
– أخصائي تقنية المعلومات (الرياض).
– مهندس تقدير (الرياض).
– أمين المخزن (الرياض).
– رسام/ مصمم مدني (تبوك).
– مهندس المخاطر (الرياض).
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)