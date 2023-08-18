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وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تقدير.

– مهندس أول عمليات سحابة تقنية المعلومات.

– فني صيانة الرافعة الشوكية.

– مدير قسم البحث والتطوير/ مصنع الكابلات.

– مدير التطوير/ البنية التحتية.

– مدير العقود.

– مهندس مدني.

– أمين المخزن.

– فني التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

– مساح/ مدني.

– موظف مشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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