وظائف شاغرة في فروع شركة رتال

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض، والهفوف، وجدة.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أمين المخزن.
– مساعد أمين مخزن.
– أمين مخزن أول.
– مراقب عمال.
– منسق لوجستي.
– أخصائي الإنتاج التسويقي.
– رئيس القسم الفني.
– كاتب محتوى إبداعي.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)