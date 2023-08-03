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وظائف شاغرة في فروع شركة رتال

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة رتال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض، والهفوف، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أمين المخزن.

– مساعد أمين مخزن.

– أمين مخزن أول.

– مراقب عمال.

– منسق لوجستي.

– أخصائي الإنتاج التسويقي.

– رئيس القسم الفني.

– كاتب محتوى إبداعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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