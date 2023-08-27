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وظائف شاغرة في فروع مجموعة المجدوعي

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة في فروع مجموعة المجدوعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض التابعة للمجموعة في كل من المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة، والجبيل، وينبع، ورابغ.

تفاصيل وظائف المجدوعي القابضة

وأبرزت مجموعة المجدوعي القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– تنفيذي مبيعات أول/ الحلول اللوجستية (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مشرف السلامة والصحة والبيئة والجودة/ العمليات اللوجستية (الشرقية).

– مسؤول السلامة (الرياض، وجدة، والجبيل، وينبع، ورابغ).

– مستشار الخدمات (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة المجدوعي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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