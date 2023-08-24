وظائف شاغرة في فروع مجموعة بن شيهون

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أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وأمنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمعارض التابعة لها في كل من جدة، والرياض.
وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني خدمة أول/ صيانة السيارات (جدة).
– فني خدمة أول/ صيانة السيارات (الرياض).
– حارس أمن (جدة).
– محاسب عام (جدة).
وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 24 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)