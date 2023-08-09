وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف، والرياض.
وأبرزت BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني إلكترونيات الطيران (الظهران).
– مدرب فني/ صيانة المعدات الأرضية (الظهران).
– مشرف خلية تدريب تحميل الأسلحة (الطائف).
– رئيس توافر الأصول/ المعدات (الظهران).
– مدرب طيران (الرياض).
– مدير المحتوى (الرياض).
– مدير المرافق (الظهران).
– مسؤول جدولة الصيانة (الطائف).
وأوضحت BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)