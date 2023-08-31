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وظائف شاغرة في مجمع طباعة المصحف الشريف

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
وظائف شاغرة في مجمع طباعة المصحف الشريف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين؛ وذلك وفق المجالات التالية:

– الهندسة، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والإعلام.

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– التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية.

شروط وظائف مجمع طباعة المصحف

وبيّنت إدارة المجمع أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم للوظائف المحددة في الإعلان سعودي الجنسية.

– التفرغ التام للوظيفة.

– أن يكون المرشح لائقاً صحياً.

– أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية.

– الخبرات والدورات يجب أن تكون في نفس مجال الوظيفة المعلن عنها.

– سيتم استبعاد الطلب غير المكتمل.

– جميع المؤهلات العلمية من خارج المملكة يجب ان تكون من جهات معترف بها لدى وزارة التعليم ويكون قد تم إصدار قرار معادلة للمؤهل.

– يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

– المستندات المطلوبة ترسل بصيغة ملفات (PDF).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجمع، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 صفر 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 25 صفر 1445هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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