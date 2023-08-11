ظروف احتجاز عمران خان مزرية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة قاضية أمريكية تحذر ترامب من ترويع الشهود الأهلي يفتتح دوري روشن بهاتريك فيرمينو في الحزم سعود بن طلال يوجه باتخاذ إجراءات بعد غرق طفل الأحساء فيرمينو يسجل الهاتريك الأول في دوري روشن احتراق 16 شقة وتضرر 13 سيارة جراء حريق بالإمارات سبب غير متوقع لارتفاع فاتورة الكهرباء وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع
أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من العلا، والخبر.
وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير المرافق (العلا): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المرافق، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي الاستدامة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاستدامة، العلوم البيئية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)