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وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من العلا، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير المرافق (العلا): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المرافق، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الاستدامة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاستدامة، العلوم البيئية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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