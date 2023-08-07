وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس كهرباء الموقع (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– فني سيارات (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص هندسة السيارات.
– تنفيذي مبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)