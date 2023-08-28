وظائف شاغرة في مجموعة ديافيرم

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من عنيزة، وأبها.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي مكافحة العدوى (عنيزة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، مكافحة العدوى)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– صيدلي إكلينيكي (أبها): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكي.
وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)