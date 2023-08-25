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وظائف شاغرة في مجموعة سيركو

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة سيركو
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة سيركو

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس عمليات الطيران.

– مهندس بيانات الفضاء/ الطيران.

– مدير عمليات الأسطول البحري.

– رئيس التدريب ونقل المعرفة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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