وظائف شاغرة في مجموعة Serco

أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، والمنطقة الغربية.

تفاصيل وظائف Serco

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أنظمة مرافق المطار.

– مشغل/ سائق إطفاء.

– مدير طاقم/ مكافحة الحرائق.

– قائد محطة الإطفاء/ مدير المراقبة.

– رجل إطفاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)