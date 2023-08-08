وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض وظائف إدارية شاغرة بشركة علم أسباب تدفعك لعدم شراء آيفون الآن وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي وظائف شاغرة بشركة معادن في 3 مدن وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية
أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف اللوجستيات والمخازن.
– مشغل وحدة التحكم/ معدات الرصيف.
– مشرف المستودعات.
– فني مبرد.
وأوضحت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)