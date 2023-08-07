وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري مساعد/ جراحة السمنة.

– استشاري مساعد/ أمراض النساء والتوليد.

– طبيب نائب جراحة التجميل.

– فني تعقيم.

– أخصائي تمريض/ الرعاية الصحية المنزلية.

– أخصائي تمريض/ طوارئ بالغين.

– أخصائي تمريض/ عناية المركزة لحديثي الولادة.

– أخصائي تمريض/ الضماد.

– أخصائي طب الأسنان.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 21 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)