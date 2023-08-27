وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراجع داخلي.

– مستشار العقود.

– أخصائي تطوير الأعمال.

– مشرف المرافق.

– محلل أول نظم تقنية المعلومات.

– مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مدينة الملك سلمان للطاقة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)