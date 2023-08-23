وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد منسق الحالة.

– أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية.

– مساعد محلل أعمال/ العقود.

– فني أول طوارئ.

– أخصائي أول جراحة العظام.

– طبيب جراحة العظام.

– أخصائي التروية/ القلب والأوعية الدموية.

– طبيب جراحة الأوعية الدموية.

– محاسب مساعد.

– مساعد طبيب أسنان.

– طبيب أسنان عام.

– ممرض/ غسيل الكلى.

– طبيب السلوك التنموي لدى الأطفال.

– محلل الأعمال.

– ممرض/ رعاية الأطفال.

– أخصائي أشعة.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)