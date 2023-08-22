وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات ، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير إدارة تطوير الأعمال والاستثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو التخصصات ذات الصلة.
– مدير إدارة اللوائح الفنية والتنظيمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة النفايات، الدراسات البيئية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، القانون)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)