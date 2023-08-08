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وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير إدارة المياه والتحلية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة البيئية، العلوم البيئية، البنية التحتية وتخطيط المدن، الاستدامة البيئية).

– أخصائي تنمية مستدامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الاستدامة البيئية، الهندسة البيئية، العلوم البيئية).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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