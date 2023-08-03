وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

– أخصائي بصريات.

– أخصائي أشعة/ نساء (عدد 3 وظائف).

– شيف/ طاهٍ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)