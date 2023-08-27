Icon

الجاسر: المخطط العام للمراكز اللوجستية يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والاستدامة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة Icon كاشف الدخان في المباني يسهل اكتشاف الحرائق Icon وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي Icon ليفربول يتحرك لضم بديل محمد صلاح Icon اتفاقية بين النيابة العامة ونيوم لبناء شراكة استراتيجية Icon انطلاق الجولة الرابعة من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا Icon مباراة الرياض والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي Icon المركز الوطني للأرصاد: المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم Icon حرس الحدود يحبط تهريب 41 كيلوجرامًا من الحشيش بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
من حمَلة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد

وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

انخفاض أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي

المرور: التزموا تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار

المرور: التزموا تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار

– فني تعقيم لوازم طبية.

– فني مكافحة العدوى (عدد وظيفتين).

– أخصائي/ـة موارد بشرية (عدد 4 وظائف).

– رئيس قسم إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي.

– رئيس قسم إدارة المشاريع المؤسسي.

– طبيب أخصائي أعصاب الأسنان (عدد وظيفتين).

– استشاري أمراض الأعصاب/ طب الأطفال.

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

– استشاري عناية مركزة.

– استشاري عناية مركزة أطفال.

– استشاري الغدد الصماء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
غرائب

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب...

غرائب
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت...

السعودية اليوم
الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة
العالم

الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع...

العالم
وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

وظائف
إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
السعودية اليوم

إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين...

السعودية اليوم
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
السعودية اليوم

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

السعودية اليوم
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات...

أخبار أمنية