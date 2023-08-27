وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تعقيم لوازم طبية.

– فني مكافحة العدوى (عدد وظيفتين).

– أخصائي/ـة موارد بشرية (عدد 4 وظائف).

– رئيس قسم إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي.

– رئيس قسم إدارة المشاريع المؤسسي.

– طبيب أخصائي أعصاب الأسنان (عدد وظيفتين).

– استشاري أمراض الأعصاب/ طب الأطفال.

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

– استشاري عناية مركزة.

– استشاري عناية مركزة أطفال.

– استشاري الغدد الصماء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)