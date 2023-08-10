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وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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ضبط مخالف لتهريبه 336 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

ضبط مخالف لتهريبه 336 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

– فني رعاية مرضى.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي تعقيم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2023م.

وأفادت إدارة المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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